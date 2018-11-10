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Boluspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BOLUSPOR - DENİZLİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Boluspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Boluspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Boluspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 12. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Marc Kıbong Mbamba

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Serkan Tokat, Önder Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç, Bülent Birincioğlu

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Boluspor 1 - Denizlispor 2
K Karabükspor 0 - Boluspor 2
İşte K Karabükspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Denizlispor 4 - Adanaspor 2
İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Futbol: Haftanın programı
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