Boluspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Boluspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 12. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Marc Kıbong Mbamba
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Önder Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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