Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Atiker Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, , , Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Anton Putsıla, Kenan Özer, Yalçın Ayhan, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener, Sarperbarış Saka
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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