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Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
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ATİKER KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Atiker Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Atiker Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, , , Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Anton Putsıla, Kenan Özer, Yalçın Ayhan, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener, Sarperbarış Saka

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