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İşte BB Erzurumspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte BB Erzurumspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında BB Erzurumspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte BB Erzurumspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Stephane Ghıslaın Acka, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, , Berkan Emir, Rıcardo Martıns De Araujo

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık, Abdulkadir Bitigen

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Göztepe 2 - Çaykur Rizespor 0
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