İşte BB Erzurumspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak BB Erzurumspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Stephane Ghıslaın Acka, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, , Berkan Emir, Rıcardo Martıns De Araujo
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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