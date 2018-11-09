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Evkur Y.Malatyaspor 5 - Trabzonspor 0
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EVKUR Y.MALATYASPOR 5 - TRABZONSPOR 0

Evkur Y.Malatyaspor 5 - Trabzonspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Trabzonspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 5-0 kazandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 5 - Trabzonspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Trabzonspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 5-0 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Erkan Kaş, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Murat Yıldırım, Guilherme Marques (80' Rahman Buğra Çağıran), Ahmed Ildiz, Adem Büyük (71' Michael Pereira), Danijel Aleksic, Khalid Boutaib (89' Eren Tozlu)

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini (54' Hüseyin Türkmen), Jose Sosa, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür (54' Caleb Ekuban), Hugo Rodallega, Olcay Şahan, Anthony Nwakaeme

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken, Bahattin Şimşek

Goller: DK 36: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 38: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor), DK 48: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor), DK 51: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 64: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 66: Hugo Rodallega (Trabzonspor)

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