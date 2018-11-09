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Adanaspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 1
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ADANASPOR 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 1

Adanaspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 1

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep FK 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adanaspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 1

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep FK 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Hakan Barış, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı (88' Andaç Güleryüz), Ahmet Dereli (46' Robert Feczesin), Famoussa Kone, Yener Arıca (57' Claudiu Bumba)

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Samican Keskin (80' Femi Balogun), Prince Segbefia, Jefferson Nogueira (72' Okan Derici), Kubilay Aktaş, Rydell Poepon (61' Seifedin Chabbi), Yonathan Del Valle, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Baran Eraslan, Alper Çetin

Goller: DK 58: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 69: Gökhan Sazdağı (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Kenan Karışık (Adanaspor), DK 40: Onur Akbay (Adanaspor), DK 44: Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 60: Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep FK), DK 76: Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), DK 87: Femi Balogun (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep FK)

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