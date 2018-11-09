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Evkur Y.Malatyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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EVKUR Y.MALATYASPOR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Evkur Y.Malatyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Evkur Y.Malatyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Ahmed Ildız, , Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Erkan Kaş, Arturo Rafeal Mina Meza

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, , Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken, Bahattin Şimşek

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