Evkur Y.Malatyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Ahmed Ildız, , Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Erkan Kaş, Arturo Rafeal Mina Meza
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, , Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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