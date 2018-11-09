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Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...
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ADANASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Hakan Barış, Ahmet Dereli, Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, İrfan Can Eğribayat, Abdulkadir Özdemir

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Mustafa Sami Can Keskin, Jefferson Nogueıra Junıor, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Baran Eraslan, Alper Çetin

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Adanaspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 1
Gazişehir Gaziantep FK 3 - Altay 0
Denizlispor 4 - Adanaspor 2
Gazişehir Gaziantep FK - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
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