Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Hakan Barış, Ahmet Dereli, Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, İrfan Can Eğribayat, Abdulkadir Özdemir
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Mustafa Sami Can Keskin, Jefferson Nogueıra Junıor, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Baran Eraslan, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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