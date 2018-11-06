Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi bitti

Turuncu-yeşilli kulüp, sezon öncesi 1 yıllık sözleşme yenilediği teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve ikinci başkanımız Kamil Köseoğlu, Sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip kariyerlerinde başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.
Aytemiz Alanyaspor, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 12 puanla 13. sırada bulunuyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.