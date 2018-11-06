﻿
Erkan Sözeri: Kötü oynarken kazandık.
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERKAN SÖZERİ: KÖTÜ OYNARKEN KAZANDIK.

Giresunspor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, kötü oynamalarına rağmen kazanmasını bildiklerini ifade etti.

656 Okunma

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, kötü oynamalarına rağmen kazanmasını bildiklerini ifade etti.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Giresunspor ile oynadıkları maçın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini söyledi.

Takımının bugünkü oyunundan memnun olmadığını vurgulayan Sözeri, bunu sadece zemine bağlamadıklarını belirtti.

Sözeri, içerideki maçların kolay geçmediğini dile getirerek, "Bugün kötü oynadığımız ortada. Bu zemin hangi şartlarda bakım yapılırsa yapılsın üç takımı kaldıracak pozisyonda değil. Bizim gibi oynamak isteyen takımlar için handikap ama dediğim gibi sadece buna bağlamıyoruz. Kötü oynarken kazandık. Kötü oynarken kazanmak, bardağın dolu tarafından bakacak olursak sevindirici." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının da kötü oyunun farkında olduğunu aktaran Sözeri, "Soyunma odasına gidin, mağlup olmuşlar gibi. Bu da güzel bir şey. Hedefe giden yolda zaman zaman bu tarz maçlar olacak. Bu maçı üç puanla kapattığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Sözeri, dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı'nı da tebrik etti.
Gençlerbirliği'nin 11. maçta 10. galibiyeti Giresun'dan
İşte Gençlerbirliği - Giresunspor maçında ilk 11'ler
1
Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetiştirilmesi planlanıyor
4
Tarık Zafer Bozkurt'un acı gün
Futbol: Haftanın programı
2
Sözeri: Oyunu yöneten bizdik...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
İnanılmaz kötü oynadık
6 Kasım 201815:14
Çok kötü oynadık bu oyunla Balıkesirspor maçında puan alamayız. Futbolcular bunun bilincinde olsun lütfen.
﻿