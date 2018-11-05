Göztepe 2 - Çaykur Rizespor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı.
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Berkan Emir, Yasin Öztekin (89' Yoan Gouffran), Celso Borges, Andre Castro (64' Alpaslan Öztürk), Andre Poko, Halil Akbunar, Cameron Jerome (63' Sokol Cikalleshi)
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Jakub Brabec, Koray Altınay, Marwane Saadane, Ali Çamdalı (84' Mustafa Saymak), Fernando Boldrin, Robin Yalçın, Aminu Umar (81' Süleyman Koç), Braian Samudio, Vedat Muriqi (64' Oleksandr Gladky)
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Ali Şansalan
Goller: DK 29: Yasin Öztekin (Göztepe), DK 80: Alpaslan Öztürk (Göztepe)
Sarı Kart: DK 76: Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)
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