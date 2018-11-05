Demir Grup Sivasspor 0 - Atiker Konyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Douglas, Uğur Çiftçi (80' Zoro Cyriac), Robinho, Carl Medjani, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Sergiy Rybalka (90' Erdoğan Yeşilyurt), Arouna Kone
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana (72' Vedat Bora), Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Wilfred Moke (72' Volkan Fındıklı), Mustapha Yatabare (85' Adis Jahovic)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Abdulkadir Bitigen
Sarı Kartlar: DK 59: Douglas (Demir Grup Sivasspor), DK 63: Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor), DK 66: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 85: Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), DK 86: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)
Kırmızı Kart: DK 66: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
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