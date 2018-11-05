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DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - ATİKER KONYASPOR 0

Demir Grup Sivasspor 0 - Atiker Konyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Demir Grup Sivasspor 0 - Atiker Konyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Douglas, Uğur Çiftçi (80' Zoro Cyriac), Robinho, Carl Medjani, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Sergiy Rybalka (90' Erdoğan Yeşilyurt), Arouna Kone

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana (72' Vedat Bora), Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Wilfred Moke (72' Volkan Fındıklı), Mustapha Yatabare (85' Adis Jahovic)

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Abdulkadir Bitigen

Sarı Kartlar: DK 59: Douglas (Demir Grup Sivasspor), DK 63: Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor), DK 66: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 85: Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), DK 86: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)

Kırmızı Kart: DK 66: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

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