Gençlerbirliği'nin 11. maçta 10. galibiyeti Giresun'dan

Gençlerbirliği 1 - Giresunspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Gençlerbirliği ile Giresunspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (45' Mert Nobre), Bekir Yılmaz (59' Nadir Çiftçi), Jailton Paraiba (90' Deniz Yılmaz)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, William Sery, Emre Uğur Uruç, Muhammed Ildiz (64' Kürşad Sürmeli), Guy Landel, Zeni Husmani (82' Volkan Okumak), Kağan Miray Bağış, Ergin Keleş, Ozan Can Kökcü (74' Said Idazza)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Seyfettin Ünal, Mert Güzenge
Gol: DK 13: Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 34: Yıldırım Mert Çetin (Gençlerbirliği), DK 55: Muhammed Ildiz (Giresunspor), DK 83: Kağan Miray Bağış (Giresunspor), DK 89: Hakan Arıkan (Gençlerbirliği), DK 90: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği)
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