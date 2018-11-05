İstanbulspor 3 - Balıkesirspor Baltok 0
Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında İstanbulspor ile Balıkesirspor Baltok Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 3-0 kazandı.
İstanbulspor: Alperen Uysal, Clesio Bauque, Patrick Etoga, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Arif Morkaya, Onur Ergün, Aldin Cajic (72' Muhammed Demirci), Halil Çolak (63' Muhsin Yıldırım), İbrahim Yılmaz, Ali Dere (85' Barış Örücü)
Teknik Direktör:
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Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Uğur Aygören, Cumali Bişi, Muhammed Ali Doğan (46' Nizamettin Çalışkan), Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen, Furkan Çil, Mahatma Otoo (56' Steve Beleck)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız, Hasan Avcı
Goller: DK 19: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 37: Halil Çolak (İstanbulspor), DK 44: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 23: Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), DK 45: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 48: Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), DK 77: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Alperen Uysal (İstanbulspor)
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