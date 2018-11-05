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Göztepe - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Göztepe - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, , Berkan Emir

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Koray Altınay, Mehmet Uslu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Ali Şansalan

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