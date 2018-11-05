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Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATİKER KONYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Muhammet Demir, Tolgahan Acar, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Ziya Erdal

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, , Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Abdulkadir Bitigen

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