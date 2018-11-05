Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Muhammet Demir, Tolgahan Acar, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Ziya Erdal
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, , Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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