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İşte İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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İŞTE İSTANBULSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında İstanbulspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Arif Morkaya, Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, , Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör:

Hakem: Sinan Dereci, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız, Hasan Avcı

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Futbol: Haftanın programı
Eskişehirspor 1 - İstanbulspor 0
Giresunspor 0 - Balıkesirspor Baltok 0
Eskişehirspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...
Giresunspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...
İstanbulspor 3 - Giresunspor 1
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