İşte İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Arif Morkaya, Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, , Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız, Hasan Avcı
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