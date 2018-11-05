İşte Gençlerbirliği - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Kağan Miray Bağış, Muhamed Ildız, Emre Uğur Uruç, Ozan Can Kökcü, Ergin Keleş, Kayacan Erdoğan, , Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Seyfettin Ünal, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.