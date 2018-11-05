﻿
İşte Gençlerbirliği - Giresunspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Gençlerbirliği ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

212 Okunma

İşte Gençlerbirliği - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Giresunspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Kağan Miray Bağış, Muhamed Ildız, Emre Uğur Uruç, Ozan Can Kökcü, Ergin Keleş, Kayacan Erdoğan, , Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Seyfettin Ünal, Mert Güzenge

﻿

1
Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetiştirilmesi planlanıyor
4
Tarık Zafer Bozkurt'un acı gün
Futbol: Haftanın programı
Giresunspor 0 - Balıkesirspor Baltok 0
Giresunspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...
2
Sözeri: Oyunu yöneten bizdik...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿