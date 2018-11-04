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"Oyuncularım her verdiğim görevi yerine getirdi"
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"OYUNCULARIM HER VERDİĞİM GÖREVİ YERİNE GETİRDİ"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısına iyi konsantre olduklarını belirterek, "Maça istekli, coşkulu ve kazanmayı isteyen taraf olarak başladık." dedi.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşısına iyi konsantre olduklarını belirterek, "Maça istekli, coşkulu ve kazanmayı isteyen taraf olarak başladık." dedi.

Teknik direktör Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından katıldığı basın toplantısında, son haftalardaki çıkışlarının tesadüf olmadığını gösterdiklerini söyledi.

Kayserispor karşılaşmasının önemini oyuncularına anlattıklarını belirten Kartal, "İyi konsantre olduk. Bu maçı kazanırsak ligde daha rahat futbol oynayacağımızı oyuncularla görüştük. İlk yarıda 2-0 öne geçtik. Üç veya dört de olabilirdi." diye konuştu.

"Rakibimizin öndeki hızlı oyuncularına top atacaklarını biliyorduk" diyen Kartal, şöyle devam etti:

"Maça istekli, coşkulu ve kazanmayı isteyen taraf olarak başladık. Maçı 3-1 bitirdik ve 19 puana ulaştık. Üst üste dördüncü resmi maçı kazandık. Bizi destekleyen yalnız bırakmayan büyük Ankaragücü camiasına hediye ediyoruz. Oyuncularım her verdiğim görevi yerine getirdi. Yalçın Ayhan'a parantez açmak istiyorum. Sakat sakat maça çıktı. Biz de kendisini iğnelerle ve askıyla maça çıkardık. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Kazandığımızda üst sıraları zorlayan bir takım olacaktık. Bunu başardık."

Ligde gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacaklarını ancak sarı-lacivertli taraftarların maça gidemeyeceğinin hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Taraftarsız olmaz. Onlar bizim her şeyimiz. Bizim taraftarlar kardeşlik sloganları atıyor. Konya deplasmanına taraftarların gelmemesi manidar. Beşiktaş taraftarlarını bizim maça gelmesi normaldir. Konyaspor ile gerginlik olduğu söyleniyor. Ben bilmiyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Stockholm bülent
4 Kasım 201822:08
Takım çok iyi belki deŞampii?
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