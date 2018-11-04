Trabzonspor 1 - Bursaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Hugo Rodallega (82' Vahid Amiri), Jose Sosa, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür (74' Juraj Kucka), Burak Yılmaz (71' Caleb Ekuban)
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Tunay Torun (59' Allano Lima), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara (85' Umut Nayir), Stephane Badji, Burak Kapacak (46' Henri Saivet), Diafra Sakho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Cem Satman, Volkan Narinç, Suat Arslanboğa
Goller: DK 25: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 87: Allano Lima (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 45: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 48: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 90: Barış Yardımcı (Bursaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.