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TRABZONSPOR 1 - BURSASPOR 1

Trabzonspor 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Trabzonspor 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Hugo Rodallega (82' Vahid Amiri), Jose Sosa, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür (74' Juraj Kucka), Burak Yılmaz (71' Caleb Ekuban)

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Tunay Torun (59' Allano Lima), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara (85' Umut Nayir), Stephane Badji, Burak Kapacak (46' Henri Saivet), Diafra Sakho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Alper Ulusoy, Cem Satman, Volkan Narinç, Suat Arslanboğa

Goller: DK 25: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 87: Allano Lima (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 45: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 48: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 90: Barış Yardımcı (Bursaspor)

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