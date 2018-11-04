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ESKİŞEHİRSPOR 1 - OSMANLISPOR 0

Eskişehirspor 1 - Osmanlıspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Eskişehirspor ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 1-0 kazandı.

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Eskişehirspor 1 - Osmanlıspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Eskişehirspor ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 1-0 kazandı.

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Alperen Kocabaş (84' İsmail Oykun), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Mehmet Feyzi Yıldırım (78' Bedirhan Altunbaş), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Tolga Yakut, İbrahim Halil Öner, Fıratcan Üzüm (70' Kaan Gül)

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ali Ülgen, Burhan Eşer (59' Mertan Caner Öztürk), Hasan Kılıç, Tugay Kaçar (73' Payam Sadeghian), Tortol Lumanza Lembi (64' Sinan Kurt), Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli, Caner Ak

Gol: DK 45: Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 14: Tugay Kaçar (Osmanlıspor), DK 36: Tolga Yakut (Eskişehirspor), DK 54: Alperen Kocabaş (Eskişehirspor), DK 58: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), DK 79: Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), DK 90: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

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