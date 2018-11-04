Eskişehirspor 1 - Osmanlıspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Eskişehirspor ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 1-0 kazandı.
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Alperen Kocabaş (84' İsmail Oykun), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Mehmet Feyzi Yıldırım (78' Bedirhan Altunbaş), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Tolga Yakut, İbrahim Halil Öner, Fıratcan Üzüm (70' Kaan Gül)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ali Ülgen, Burhan Eşer (59' Mertan Caner Öztürk), Hasan Kılıç, Tugay Kaçar (73' Payam Sadeghian), Tortol Lumanza Lembi (64' Sinan Kurt), Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli, Caner Ak
Gol: DK 45: Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Tugay Kaçar (Osmanlıspor), DK 36: Tolga Yakut (Eskişehirspor), DK 54: Alperen Kocabaş (Eskişehirspor), DK 58: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), DK 79: Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), DK 90: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.