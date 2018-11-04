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İşte Eskişehirspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ESKİŞEHİRSPOR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eskişehirspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Eskişehirspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eskişehirspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Eskişehirspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Semih Güler, , Alperen Kocabaş, Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, , Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli, Caner Ak

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