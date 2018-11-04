İşte Eskişehirspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Eskişehirspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Semih Güler, , Alperen Kocabaş, Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, , Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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