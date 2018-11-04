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Trabzonspor - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TRABZONSPOR - BURSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, , Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Stephane Badjı, Iasmın Latovlevıcı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Alper Ulusoy, Cem Satman, Volkan Narinç, Suat Arslanboğa

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