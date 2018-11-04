Trabzonspor - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, , Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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Bursaspor: Ertuğrul Ersoy, Stephane Badjı, Iasmın Latovlevıcı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Cem Satman, Volkan Narinç, Suat Arslanboğa
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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