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ADANA DEMİRSPOR 1 - AFJET AFYONSPOR 0

Adana Demirspor 1 - Afjet Afyonspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Adana Demirspor ile Afjet Afyonspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

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Adana Demirspor 1 - Afjet Afyonspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Adana Demirspor ile Afjet Afyonspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Batuhan İşçiler, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Jakub Kosecki (80' Anderson), Berk Yıldız (90' Boubacar Traore), Emre Nefiz (68' Orkan Çınar), Erdal Öztürk, Pote

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, Mehmet Güven, Yasin Yener, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek (77' Aykut Uluç), Taşkın İlter (63' Abdulkadir Kuzey), Theodore Mendy

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Onur Karabaş, Mehmet Ali Akkor, Kemal Mavi, Çağdaş Altay

Gol: DK 6: Pote (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 19: Erdal Öztürk (Adana Demirspor), DK 25: Türker Toptaş (Afjet Afyonspor ), DK 27: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 32: Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor ), DK 53: Berk Yıldız (Adana Demirspor), DK 84: Anderson (Adana Demirspor), DK 90: Oleksandr Rybka (Afjet Afyonspor )

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