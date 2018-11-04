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Alanyaspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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ALANYASPOR 0 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Alanyaspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Alanyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

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Alanyaspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Alanyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Giannis Maniatis (84' Welinton Silva), Efecan Karaca, Lucas Villafanez, Junior Fernandes (75' Djalma Campos), Isaac Sackey, Papiss Cisse

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Erkan Kaş, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Mitchell Donald (31' Sulley Muniru), Adem Büyük, Murat Yıldırım, Guilherme Marques (80' Ahmed Ildiz), Michael Pereira (58' Danijel Aleksic), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Arda Kardeşler

Gol: DK 11: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 30: Erkan Kaş (Evkur Y.Malatyaspor), DK 45: Merih Demiral (Alanyaspor), DK 65: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 71: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor)

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