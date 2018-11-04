Alanyaspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Alanyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Giannis Maniatis (84' Welinton Silva), Efecan Karaca, Lucas Villafanez, Junior Fernandes (75' Djalma Campos), Isaac Sackey, Papiss Cisse
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça, Erkan Kaş, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Mitchell Donald (31' Sulley Muniru), Adem Büyük, Murat Yıldırım, Guilherme Marques (80' Ahmed Ildiz), Michael Pereira (58' Danijel Aleksic), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Arda Kardeşler
Gol: DK 11: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 25: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 30: Erkan Kaş (Evkur Y.Malatyaspor), DK 45: Merih Demiral (Alanyaspor), DK 65: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 71: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor)
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