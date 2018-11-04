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MKE Ankaragücü 3 - Kayserispor 1
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MKE ANKARAGÜCÜ 3 - KAYSERİSPOR 1

MKE Ankaragücü 3 - Kayserispor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında MKE Ankaragücü ile Kayserispor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

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MKE Ankaragücü 3 - Kayserispor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında MKE Ankaragücü ile Kayserispor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Ricardo Faty, Mostapha El Kabir, Kenan Özer (81' Alessio Cerci), Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma (85' Youness Mokhtar), Kubilay Kanatsızkuş (74' İlhan Parlak)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Jean-armel Kana-biyik, Atila Turan, Levent Gülen (72' Cristian Sapunaru), Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Silvestre Varela (86' Asamoah Gyan), Şamil Cinaz, Rajko Rotman (68' Bernard Mensah), Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek

Goller: DK 15: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 27: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 57: Tjaronn Chery (Kayserispor), DK 63: Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 24: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor), DK 67: Rajko Rotman (Kayserispor), DK 87: Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)

Kırmızı Kart: DK 76: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor)

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3
1957 li
4 Kasım 201823:07
SÜPER LİGE ÇIKIŞ PARASI (eski rakamla. 35 trilyon-bugün dahil maç puan ödülü 15 trilyon)yani 3 ayda kasaya girecek toplam rakam 50.TRİLYON AMA GEÇMİŞ YÖNETİM BORÇLARINA GİDİYOR BU PARALAR KASAYA GİREN YOK YANİ BU TAKIMI ALKIŞLAMAK LAZIM BU NEYE BENZİYOR SAHURDA BİRŞEY YEMEDEN AÇ AÇ ORUÇ TUTUP İFTARDADA BİRŞEY YEMEYEN İNSANA BENZİYOR
2
Stockholm bılent
4 Kasım 201822:06
Takım cok iyi belki de ŞAAM?
1
Angaralı
4 Kasım 201817:25
Teşekürler ,ismail futbolcular yönetim ...PARA YOK SAHA YOK TEŞEKKÜRLER......
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