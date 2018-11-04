MKE Ankaragücü 3 - Kayserispor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında MKE Ankaragücü ile Kayserispor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Ricardo Faty, Mostapha El Kabir, Kenan Özer (81' Alessio Cerci), Brice Dja Djedje, Thievy Bifouma (85' Youness Mokhtar), Kubilay Kanatsızkuş (74' İlhan Parlak)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Kayserispor: Muammer Yıldırım, Jean-armel Kana-biyik, Atila Turan, Levent Gülen (72' Cristian Sapunaru), Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Silvestre Varela (86' Asamoah Gyan), Şamil Cinaz, Rajko Rotman (68' Bernard Mensah), Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek
Goller: DK 15: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 27: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 57: Tjaronn Chery (Kayserispor), DK 63: Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 24: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor), DK 67: Rajko Rotman (Kayserispor), DK 87: Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)
Kırmızı Kart: DK 76: Jean-armel Kana-biyik (Kayserispor)
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