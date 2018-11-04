Hatayspor 0 - Ümraniyespor 1
Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Hatayspor ile Ümraniyespor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Kubilay Sönmez (57' Tom Silva), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Hamza Gür (46' Sinan Kurumuş)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye (25' Merthan Açıl), Levy Madinda (68' Recep Aydın), Andreas Vasilogiannis (85' Bahadır Taşdelen), Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Emircan Altıntaş, Leandrinho
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Anıl Usta, Çetin Öncel, Adnan Deniz Kayatepe
Gol: DK 42: Leandrinho (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 18: Yılmaz Özeren (Hatayspor), DK 22: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 64: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor), DK 72: Burak Öğür (Ümraniyespor), DK 84: Gökhan Karadeniz (Hatayspor), DK 90: Merthan Açıl (Ümraniyespor)
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