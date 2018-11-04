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K Karabükspor 0 - Boluspor 2
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K KARABÜKSPOR 0 - BOLUSPOR 2

K Karabükspor 0 - Boluspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında K Karabükspor ile Boluspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.

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K Karabükspor 0 - Boluspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında K Karabükspor ile Boluspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Sezer Gündüz, Arda Belen, Arif Bostancı (82' Toykan Topuz), Batuhan Kurt (73' Doğukan Sabih Toksöz), Ahmet Karadayı, Berk Kervankıran, Hüseyin Topbaş, Melih Berat Arslan

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Hayrullah Bilazer, İshak Çakmak (65' Burak Asan), Umut Gündoğan (74' İsmail Haktan Odabaşı), Daniel Dimov, Melih Okutan (82' Yusuf Emre Gültekin), Chukwuma Akabueze, Guido Kocer, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Murat Erdoğan, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç, Hasan Kaçar

Goller: DK 40: Özgürcan Özcan (Boluspor), DK 62: Guido Kocer (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Hayrullah Bilazer (Boluspor), DK 27: Ali Kemal Yılmaz (K Karabükspor), DK 34: İshak Çakmak (Boluspor), DK 36: Berk Kervankıran (K Karabükspor), DK 59: Arda Belen (K Karabükspor), DK 70: Batuhan Kurt (K Karabükspor), DK 85: Furkan Kaçar (K Karabükspor), DK 87: Daniel Dimov (Boluspor), DK 87: Guido Kocer (Boluspor)

Kırmızı Kart: DK 86: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor)

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