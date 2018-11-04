Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Adana Demirspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Berk Yıldız, Emre Nefiz, Mıckael Franck Pote, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Batuhan İşçiler
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
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Afjet Afyonspor : Mehmet Güven, Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Theodore Bernard Mendy
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Hakem: Onur Karabaş, Mehmet Ali Akkor, Kemal Mavi, Çağdaş Altay
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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