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Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...
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ADANA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Adana Demirspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Adana Demirspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Berk Yıldız, Emre Nefiz, Mıckael Franck Pote, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Batuhan İşçiler

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Afjet Afyonspor : Mehmet Güven, Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Theodore Bernard Mendy

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Onur Karabaş, Mehmet Ali Akkor, Kemal Mavi, Çağdaş Altay

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