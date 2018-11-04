Alanyaspor - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Alanyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, , Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, , , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, , Murat Akça, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Erkan Kaş
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Arda Kardeşler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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