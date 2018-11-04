Hatayspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Anıl Usta, Çetin Öncel, Adnan Deniz Kayatepe
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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