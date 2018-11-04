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Hatayspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HATAYSPOR - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hatayspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Hatayspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Hatayspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Yasin Kol, Anıl Usta, Çetin Öncel, Adnan Deniz Kayatepe

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