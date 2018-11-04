﻿
İşte K Karabükspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE K KARABÜKSPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında K Karabükspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

486 Okunma

İşte K Karabükspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak K Karabükspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , Can Sıkılmaz, , , Batuhan Kurt, Arif Bostancı

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Boluspor: Melih Okutan, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Danıel Svetoslavov Dımov, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Murat Erdoğan, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç, Hasan Kaçar

﻿

K Karabükspor 0 - Boluspor 2
Futbol: Haftanın programı
2
Sözeri: Oyunu yöneten bizdik...
1
Gençlerbirliği ünvanını korudu
1
Boluspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
Adanaspor 4 - K Karabükspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿