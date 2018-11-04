İşte K Karabükspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak K Karabükspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Furkan Kaçar, , Ahmet Karadayı, , Can Sıkılmaz, , , Batuhan Kurt, Arif Bostancı
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Melih Okutan, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Danıel Svetoslavov Dımov, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç, Hasan Kaçar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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