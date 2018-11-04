İşte MKE Ankaragücü - Kayserispor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak MKE Ankaragücü - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Kenan Özer, Yalçın Ayhan, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Rajko Rotman, Şamil Çinaz, , Umut Bulut, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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