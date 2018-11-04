﻿
İşte MKE Ankaragücü - Kayserispor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE MKE ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte MKE Ankaragücü - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında MKE Ankaragücü ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

658 Okunma

İşte MKE Ankaragücü - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak MKE Ankaragücü - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Kenan Özer, Yalçın Ayhan, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Rajko Rotman, Şamil Çinaz, , Umut Bulut, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek

﻿

1
"Oyuncularım her verdiğim görevi yerine getirdi"
3
MKE Ankaragücü 3 - Kayserispor 1
Darius Vassell taraftarlarla buluştu
1
Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetiştirilmesi planlanıyor
Futbol: Haftanın programı
Süper Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿