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M.Başakşehir 1 - Beşiktaş 0
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M.BAŞAKŞEHİR 1 - BEŞİKTAŞ 0

M.Başakşehir 1 - Beşiktaş 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında M.Başakşehir ile Beşiktaş Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

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M.Başakşehir 1 - Beşiktaş 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında M.Başakşehir ile Beşiktaş Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 1-0 kazandı.

M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia (62' Stefano Napoleoni), Marcio Mossoro (73' Soner Aydoğdu), Mahmut Tekdemir (90' Joseph Attamah), Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rijad Bajic

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Beşiktaş: Loris Karius, Pepe, Adriano Correia (25' Caner Erkin), Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Jeremain Lens (65' Adem Ljajic), Atiba Hutchinson, Gary Medel (80' Güven Yalçın), Vagner Love, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken, Serkan Çınar

Gol: DK 18: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 45: Jeremain Lens (Beşiktaş), DK 75: Gary Medel (Beşiktaş), DK 76: Soner Aydoğdu (M.Başakşehir), DK 89: Mert Günok (M.Başakşehir)

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