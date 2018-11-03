Darius Vassell taraftarlarla buluştu

MKE Ankaragücü'nün eski İngiliz futbolcusu Darius Vassell, Ankaragücü Store'da taraftarlarla bir araya geldi.
Kızılay'daki satış mağazasına gelen Vassell'e, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, eski oyuncularının gelişi sırasında tezahürat yaparak, sevgi gösterisinde bulundu.
Mağazada yaklaşık 1 saat kalan ve taraftarlarla tek tek fotoğraf çektiren Vassell, forma, kaşkol ve diğer ürünleri imzaladı.
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