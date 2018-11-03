Türk Telekom'dan evinde bastı, geçti...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Gaziantep Basketbol'u 83-67 yendi.

Karşılaşmaya Türk Telekom, Gabriel, Gaziantep Basketbol ise McKissic'in sayılarıyla başladı. Konuk takım, McKissic ile skor üretmeye devam ederken, Türk Telekom rakibine Campbell ile karşılık verdi ve 5. dakika 11-11 eşitlikle geçildi. Jekiri'yi boyalı alanda etkili kullanan ve bu oyuncuyla art arda sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 6-0'lık seriyle 6. dakika içinde 6 sayılık farka ulaştı: 11-17. Gaziantep Basketbol, periyodu 22-17 üstün bitirdi.

Türk Telekom, 2. çeyreğe iyi giren takım oldu. Serhat Çetin ile dış atışlarda, Kaya Peker ile de pota altından basketler bulan Ankara temsilcisi, 13. dakikada skora bir kez daha denge getirdi: 25-25. Konuk takım, Vasiliauskas'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olurken, Türk Telekom, Serhat Çetin-Kaya Peker ikilisiyle skor üretti ve 17. dakikada eşitlik (33-33) bozulmadı. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği bu dakikalarda MetinTüren ile rakip savunmayı aşan Türk Telekom, soyunma odasına 38-37 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde Stimac ile etkili olan Türk Telekom, Landesberg'in de skora katkısıyla 24. dakikayı 50-44 önde geçti. Landesberg-Campell ikilisinin etkili oyunlarıyla kontrolü elinde tutan başkent ekibi, farkı biraz daha açtı ve final periyoduna 10 sayı farklı 64-54 üstün girdi.

Türk Telekom, 4. çeyreğin ilk dakikasından itibaren üstünlüğü tamamen eline geçirdi. Metin Türen ve Kaya Peker ile art arda sayılar üreten Ankara ekibi, 33. dakika içinde farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 70-56. Orhan Hacıyeva, James ve McKissic ile oyundan kopmamaya çalışan rakibi karşısında Stimac-Metin Türen ikilisiyle etkili olan Türk Telekom, son 2 dakikasına 80-67 önde girdiği karşılaşmadan 83-67 galip ayrıldı.