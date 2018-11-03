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M.Başakşehir - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...
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M.BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

M.Başakşehir - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında M.Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında M.Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Rıad Bajıc, Eljero George Rınaldo Elıa, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Ryan Guno Babel, Mustafa Pektemek, Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken, Serkan Çınar

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