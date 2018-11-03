Gazişehir Gaziantep FK 3 - Altay 0
Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altay Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 3-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan (77' Kubilay Aktaş), Prince Segbefia, Jefferson Nogueira (46' Okan Derici), Rydell Poepon (71' Seifedin Chabbi), Yonathan Del Valle, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ivan Ivanov, Ulaş Zengin, Ferhat Çulcuoğlu (45' Tevfik Altındağ), Metin Yüksel (63' Adnan Aganovic), Atakan Rıdvan Çankaya, Marco Paixao, Leandro Kappel, Pedro Eugenio (77' İhsan Furkan Deniz)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal, Ramazan Keleş
Goller: DK 50: Okan Derici (Gazişehir Gaziantep FK), DK 60: Rydell Poepon (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Seifedin Chabbi (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 72: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 84: Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep FK), DK 89: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK)
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