Akhisar Bel. 1 - BB Erzurumspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Akhisar Bel. ile BB Erzurumspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Güray Vural, Mustafa Yumlu (61' Eray Ataseven), Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Josue, Helder Barbosa (64' Adrien Regattin), Aykut Çeviker, Onur Ayık (73' Elvis Manu), Evgen Seleznyov
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (84' Moussa Kone), Emrah Başsan (73' Siphiwe Tshabalala), İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Ridge Munsy (46' Lennart Thy)
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Candaş Elbil, Hakan Ceylan
Goller: DK 25: Auremir Dos Santos (BB Erzurumspor), DK 38: Güray Vural (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 37: Elvis Manu (Akhisar Bel.), DK 51: Aykut Çeviker (Akhisar Bel.), DK 76: Lokman Gör (BB Erzurumspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.