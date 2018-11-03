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Akhisar Bel. 1 - BB Erzurumspor 1
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AKHİSAR BEL. 1 - BB ERZURUMSPOR 1

Akhisar Bel. 1 - BB Erzurumspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Akhisar Bel. ile BB Erzurumspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Akhisar Bel. 1 - BB Erzurumspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Akhisar Bel. ile BB Erzurumspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Güray Vural, Mustafa Yumlu (61' Eray Ataseven), Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Josue, Helder Barbosa (64' Adrien Regattin), Aykut Çeviker, Onur Ayık (73' Elvis Manu), Evgen Seleznyov

Teknik Direktör: Cihat Arslan

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (84' Moussa Kone), Emrah Başsan (73' Siphiwe Tshabalala), İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Ridge Munsy (46' Lennart Thy)

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Candaş Elbil, Hakan Ceylan

Goller: DK 25: Auremir Dos Santos (BB Erzurumspor), DK 38: Güray Vural (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 37: Elvis Manu (Akhisar Bel.), DK 51: Aykut Çeviker (Akhisar Bel.), DK 76: Lokman Gör (BB Erzurumspor)

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