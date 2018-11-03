Kasımpaşa 1 - Antalyaspor 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Onur Ural, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok, Tarkan Serbest (74' Bengali Koita), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Maicon Marques, Chico, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (84' William Vainqueur), Doğukan Sinik (75' Serdar Özkan), Souleymane Doukara (88' Mevlüt Erdinç)
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Koray Gençerler
Goller: DK 21: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 43: Diego Angelo (Antalyaspor), DK 83: Souleymane Doukara (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 67: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 70: Doğukan Sinik (Antalyaspor), DK 80: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 85: William Vainqueur (Antalyaspor), DK 90: Bengali Koita (Kasımpaşa)
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