Denizlispor 4 - Adanaspor 2
Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Denizlispor ile Adanaspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 4-2 kazandı.
Denizlispor: Adam Stachowiak, Marc Kibong Mbamba, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Aissati (90' Tonia Tisdell), Burak Çalık, Recep Niyaz, Deniz Vural (89' Burak Altıparmak), Alperen Babacan, Mehmet Akyüz (78' Muhammet Ertürk)
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Adanaspor: Goran Karacic, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Ahmet Dereli, Yener Arıca (78' Robert Feczesin), Hakan Barış (68' Doğanay Kılıç), Eren Keleş, Andaç Güleryüz (46' Abdulkadir Özdemir)
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
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Hakem: Sarperbarış Saka, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral, Emre Malok
Goller: DK 2: Burak Çalık (Denizlispor), DK 11: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 36: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 73: Burak Çalık (Denizlispor), DK 90: Robert Feczesin (Adanaspor), DK 90: Kerem Can Akyüz (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 32: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 60: Ahmet Dereli (Adanaspor), DK 61: Taha Can Velioğlu (Denizlispor)
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