﻿
Denizlispor 4 - Adanaspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR 4 - ADANASPOR 2

Denizlispor 4 - Adanaspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Denizlispor ile Adanaspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 4-2 kazandı.

336 Okunma

Denizlispor 4 - Adanaspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Denizlispor ile Adanaspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 4-2 kazandı.

Denizlispor: Adam Stachowiak, Marc Kibong Mbamba, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Aissati (90' Tonia Tisdell), Burak Çalık, Recep Niyaz, Deniz Vural (89' Burak Altıparmak), Alperen Babacan, Mehmet Akyüz (78' Muhammet Ertürk)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Adanaspor: Goran Karacic, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Ahmet Dereli, Yener Arıca (78' Robert Feczesin), Hakan Barış (68' Doğanay Kılıç), Eren Keleş, Andaç Güleryüz (46' Abdulkadir Özdemir)

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Hakem: Sarperbarış Saka, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral, Emre Malok

Goller: DK 2: Burak Çalık (Denizlispor), DK 11: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 36: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 73: Burak Çalık (Denizlispor), DK 90: Robert Feczesin (Adanaspor), DK 90: Kerem Can Akyüz (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 32: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 60: Ahmet Dereli (Adanaspor), DK 61: Taha Can Velioğlu (Denizlispor)

﻿

İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Futbol: Haftanın programı
Adanaspor 4 - K Karabükspor 0
Adanaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Altay 1 - Denizlispor 3
İşte Altay - Denizlispor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿