Gazişehir Gaziantep FK - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Jefferson Nogueıra Junıor, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Altay: Ulaş Zengin, , Metin Yüksel, Ferhat Çulcuoğlu, , Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal, Ramazan Keleş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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