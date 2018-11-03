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Gazişehir Gaziantep FK - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ALTAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Jefferson Nogueıra Junıor, Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Altay: Ulaş Zengin, , Metin Yüksel, Ferhat Çulcuoğlu, , Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör:

Hakem: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal, Ramazan Keleş

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Gazişehir Gaziantep FK 3 - Altay 0
Futbol: Haftanın programı
Altay 1 - Denizlispor 3
Afjet Afyonspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4
Afjet Afyonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Altay - Denizlispor maçında ilk 11'ler
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