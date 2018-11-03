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Akhisar Bel. - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
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AKHİSAR BEL. - BB ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Akhisar Bel. - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Akhisar Bel. ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Akhisar Bel. ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Yevgen Seleznov, Güray Vural, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Cihat Arslan

BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, Taylan Antalyalı, , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, , Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Candaş Elbil, Hakan Ceylan

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