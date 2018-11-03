Akhisar Bel. - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Akhisar Bel. ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Yevgen Seleznov, Güray Vural, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Cihat Arslan
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BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, Taylan Antalyalı, , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, , Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Candaş Elbil, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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