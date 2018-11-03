﻿
İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE DENİZLİSPOR - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Denizlispor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

345 Okunma

İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Denizlispor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Marc Kıbong Mbamba

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Adanaspor: Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca, Goran Karacıc, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Andaç Güleryüz

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Hakem: Sarperbarış Saka, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral, Emre Malok

﻿

Denizlispor 4 - Adanaspor 2
Futbol: Haftanın programı
Adanaspor 4 - K Karabükspor 0
Adanaspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Altay 1 - Denizlispor 3
İşte Altay - Denizlispor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿