İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Denizlispor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 11. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Marc Kıbong Mbamba
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Adanaspor: Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca, Goran Karacıc, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Andaç Güleryüz
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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