İşte Kasımpaşa - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kasımpaşa - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Onur Ural, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Koray Gençerler
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