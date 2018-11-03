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İşte Kasımpaşa - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kasımpaşa - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Kasımpaşa - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , Onur Ural, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Koray Gençerler

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