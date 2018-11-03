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Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetiştirilmesi planlanıyor
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ERYAMAN STADI'NIN, MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçına yetiştirilmesi planlanıyor

Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maça kadar bitirilmesine çalışılıyor.

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Eryaman Stadı'nın, MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maça kadar bitirilmesine çalışılıyor.

Stat yetkililerinden alınan bilgiye göre, stadın inşaatını üstlenen Söğüt İnşaat firması kendi üzerine düşen sorumlulukları bu tarihe kadar bitirecek.

Statta tribünlerin üst bölümlerinde koltukların takılması sürerken, zemine çim serildi. Hibrit çimin gelecek hafta içinde çakılması planlanırken, 51 adet locanın da belirtilen tarihe kadar bitirileceği bildirildi.

22 bin kapasiteli stadın tribünlerinin büyük bir bölümü ise kapatıldı.
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