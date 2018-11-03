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Tarık Zafer Bozkurt'un acı gün
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TARIK ZAFER BOZKURT'UN ACI GÜN

Tarık Zafer Bozkurt'un acı gün

Hacettepe Spor Kulübü doktoru Tarık Zafer Bozkurt'un acı günü...

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Uzun zamandır tedavi olan Hacettepe Spor’un kulüp doktoru Zafer Bozkurt’un oğlu Gökdeniz, dünyaya gözlerini yumdu.

Gökdeniz Bozkurt'un cenazesi bugün ikindi namazından sonra Karşıyaka Caminden kaldırılacak.

Gökdeniz'e Allah'tan rahmet başka Tarık Zafer Bozkurt olmak üzere acılı ailesi ve dostlarına başsağlığı dileriz.
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Ebru
3 Kasım 201817:21
Mekanı cennet olsun kuzumuzunn
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