﻿
Galatasaray 2 - Fenerbahçe 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY 2 - FENERBAHÇE 2

Galatasaray 2 - Fenerbahçe 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

322 Okunma

Galatasaray 2 - Fenerbahçe 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Martin Linnes, Ozan Kabak, Ryan Donk, Younes Belhanda, Badou Ndiaye (88' Maicon Roque), Garry Rodrigues (74' Selçuk İnan), Henry Onyekuru (86' Sofiane Feghouli), Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Fatih Terim

Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena (78' Roberto Soldado), Andre Ayew, Yassine Benzia (46' Alper Potuk), Jailson, Elif Elmas, Michael Frey (90' Diego Reyes)

Teknik Direktör:

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya

Goller: DK 31: Ryan Donk (Galatasaray), DK 49: Martin Linnes (Galatasaray), DK 66: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), DK 72: Jailson (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 23: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 33: Elif Elmas (Fenerbahçe), DK 59: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 61: Sinan Gümüş (Galatasaray), DK 66: Mauricio Isla (Fenerbahçe)

﻿

Galatasaray - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
Futbol: Haftanın programı
Süper Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu
2
İsmail Kartal: Bütün planlarımız tuttu..
1
Ankaragücü, Sosyal medya'da da golü attı...
11
Tarih böyle yazılır! Fenerbahçe 1 - MKE Ankaragücü 3
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿