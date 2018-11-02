Galatasaray 2 - Fenerbahçe 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Martin Linnes, Ozan Kabak, Ryan Donk, Younes Belhanda, Badou Ndiaye (88' Maicon Roque), Garry Rodrigues (74' Selçuk İnan), Henry Onyekuru (86' Sofiane Feghouli), Sinan Gümüş
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena (78' Roberto Soldado), Andre Ayew, Yassine Benzia (46' Alper Potuk), Jailson, Elif Elmas, Michael Frey (90' Diego Reyes)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya
Goller: DK 31: Ryan Donk (Galatasaray), DK 49: Martin Linnes (Galatasaray), DK 66: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), DK 72: Jailson (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 23: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 33: Elif Elmas (Fenerbahçe), DK 59: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 61: Sinan Gümüş (Galatasaray), DK 66: Mauricio Isla (Fenerbahçe)
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