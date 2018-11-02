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Altınordu 3 - Elazığspor 2
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ALTINORDU 3 - ELAZIĞSPOR 2

Altınordu 3 - Elazığspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Altınordu ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 3-2 kazandı.

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Altınordu 3 - Elazığspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Altınordu ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 3-2 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar (46' Hüseyin Atakan Üner), Sefa Yılmaz, Muhammed Mert (69' Anıl Koç), Alican Özfesli, Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş (90' Berkay Samancı)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş, Orhan Şam, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Moussa Bagayoko, Ahmet Aras (81' Ali Fırat Okur)

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hakem: Mustafa Aydın, Hakan Karabalcık, Ali Can Alp, Burak Taşkınsoy

Goller: DK 11: Kerim Alıcı (Altınordu), DK 28: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 43: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 59: Serdar Deliktaş (Altınordu), DK 90: Sinan Osmanoğlu (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 18: Moussa Bagayoko (Elazığspor), DK 23: Orhan Şam (Elazığspor), DK 56: Serkan Kurtuluş (Elazığspor), DK 87: Soner Şahin (Elazığspor), DK 89: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 89: Ali Fırat Okur (Elazığspor)

Kırmızı Kartlar: DK 68: Orhan Şam (Elazığspor), DK 79: Moussa Bagayoko (Elazığspor), DK 90: Hasan Hatipoğlu (Altınordu)

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