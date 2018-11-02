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Galatasaray - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
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GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, , , Mathieu Valbuena, , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, , Eljıf Elmas

Teknik Direktör:

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya

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