Galatasaray - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, , , Mathieu Valbuena, , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, , Eljıf Elmas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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