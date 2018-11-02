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Altınordu - Elazığspor maç kadroları belli oldu...
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ALTINORDU - ELAZIĞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altınordu - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Altınordu ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Elazığspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Altınordu ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Aydın yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hakem: Mustafa Aydın, Hakan Karabalcık, Ali Can Alp, Burak Taşkınsoy

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