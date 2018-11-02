Altınordu - Elazığspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 11. haftasında Altınordu ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Aydın yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Hakan Karabalcık, Ali Can Alp, Burak Taşkınsoy
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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